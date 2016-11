Sky Action 00:25 bis 02:05 Horrorfilm Wolf Creek AUS 2005 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die drei Rucksacktouristen Ben, Kristy und Liz (Nathan Phillips, Kestie Morassi, Cassandra Magrath) touren quer durch das menschenleere australische Outback. Doch in der Nähe des Wolf-Creek-Meteoritenkraters bleibt ihr Auto mit einer Panne liegen. Als der kauzige Einsiedler Mick (John Jarrat) sie entdeckt und abschleppt, glauben sich die drei gerettet. Zu spät erkennen sie, dass sie geradewegs einem sadistischen Psychopathen in die Falle gegangen sind, der ihnen unvorstellbare Qualen bereiten will. - Ultraharter Aussie-Schocker, der zum Überraschungshit auf zahlreichen Horror-Filmfestivals wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Jarratt (Mick Taylor) Cassandra Magrath (Liz Hunter) Kestie Morassi (Kristy Earl) Nathan Phillips (Ben Mitchell) Gordon Poole (Alter Mann) Guy O'Donnell (Autoverkäufer) Andy McPhee (Bazza) Originaltitel: Wolf Creek Regie: Greg McLean Drehbuch: Greg McLean Kamera: Will Gibson Musik: François Tétaz Altersempfehlung: ab 18

