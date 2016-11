Wissenschaftler Seth Brundle (Jeff Goldblum) arbeitet an der Übertragung von Materie durch Energie. Während eines Selbstversuchs gerät eine Fliege mit in die Teleportkabine. Seths Gene verbinden sich mit denen des Insekts. Allmählich mutiert er zu einem Grauen erregenden Wesen, halb Mensch, halb Fliege. - Effektvolles Klassiker-Remake von Horror-Spezialist David Cronenberg. In Google-Kalender eintragen