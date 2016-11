History 00:25 bis 01:20 Dokumentation 9/11 - Flucht aus der Todeszone GB 2011 Stereo 16:9 Merken Um 9.03 Uhr Ortszeit fliegt das zweite Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers. 40.000 Liter Kerosin entzünden sich, Tonnen von Stahl bohren sich in das Gebäude. Im Zentrum des Einschlags, den Stockwerken 78 bis 84, werden ganze Firmenbelegschaften innerhalb von Sekunden ausgelöscht. Doch es gibt Überlebende: 18 Menschen entkommen der Wucht des Einschlags und der Feuerhölle. In der Dokumentation erzählen sie ihre Geschichten - es sind eindringliche Berichte aus der unmittelbaren Todeszone. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 9/11 Escape from the Impact Zone Altersempfehlung: ab 12

