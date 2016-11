History 20:15 bis 21:00 Dokusoap Die Legende der Superstition Mountains Die Markierung USA 2014 Stereo 16:9 Merken Eine 200 Jahre alte Schatzkarte führt Wayne und sein Team zu einem geheimnisvollen Stein, der wie ein Herz geformt ist und in den ein "X" eingeritzt wurde. Eine genauere Untersuchung führt zu einer unerwarteten Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Legend of the Superstition Mountains Altersempfehlung: ab 12