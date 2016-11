History 15:30 bis 16:00 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Im Auge des Betrachters USA 2014 Stereo 16:9 Merken Der Tag, an dem die Autos für den "Count's Kustoms"-Kalender fotografiert werden sollen, rückt näher. Danny hat entschieden, dass jeder seiner Jungs sich sein Traumauto aussuchen soll, mit dem er fotografiert werden will. Ryan und Kevin, sowie Shannon und Doc werden schnell fündig, aber Mike und Roli beschließen ihren eigenen, völlig anderen, Kalender zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Evans (Himself - Fabricator) Danny Koker (Himself) Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12