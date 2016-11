History 12:15 bis 13:05 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Einsturzgefahr USA 2014 Stereo 16:9 Merken Weil seine Lagerhalle kurz vor dem Einsturz steht, ist ein Sammler aus Kentucky gewillt, so viel wie möglich zu verkaufen. Mike und Frank sind begeistert von der riesigen Auswahl. In West Virginia beschließt Tim, der schon sein Leben lang sammelt, sich von ein paar Dingen zu trennen. Nach einigen Stunden haben die Jungs noch nicht einmal einen Bruchteil seiner riesigen Sammlung gesichtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Frank Fritz (Himself) Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Regie: Elias Orelup Musik: Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12