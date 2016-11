History 09:20 bis 10:05 Dokumentation Appalachian Outlaws - Im Ginsengrausch Abgeerntet USA 2014 Stereo 16:9 Merken Bei Winteranbruch gibt es in West Virginia keinen Ginseng mehr und Tonys letzte Lieferung für einen New Yorker Käufer wird fällig. Er ist verzweifelt, da noch fast 200 Kilo fehlen, um die Bestellung zu erfüllen und muss nun schnell handeln. Greg sucht nach den letzten verbliebenen Wurzeln, kann aber nichts an Tony liefern. Er schließt die Saison für sich ab und fährt nach Hause zu seinen Kindern nach Georgia. Tony macht einen Deal mit Willow und bittet Mike, all seinen Ginseng zu ernten und zu ihm zu bringen. Obie nimmt Rache an der Lunsford-Gang und holt sich den gestohlenen Ginseng zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Appalachian Outlaws Altersempfehlung: ab 12