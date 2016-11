Spiegel TV Wissen 05:30 bis 07:15 Dokumentation Der heißeste Ort der Erde Die heißen Quellen von Dallol GB 2009 Merken Nach einer achtstündigen Fahrt über felsiges Gelände kann das Team nur noch zu Fuß weiter. Auf ihrem dreitägigen Fußmarsch in das Thermalgebiet Dallol folgen sie mit Kamelen der 10.000 Jahre alten Route der Salzkarawanen. Dougal erklärt, wie aus dem Ostafrikanischen Graben ein neues Meer entstehen wird. Nachts erlebt das Team einen 46 Grad Celsius heißen "Feuerwind"... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Steve Leonard, Kate Humble, Professor Dougal Jerram, Dr Mukul Agarwal, Richard Wiese Originaltitel: The Hottest Place on Earth Drehbuch: Katie Crawford Musik: Garry Judd