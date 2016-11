TNT Comedy 15:50 bis 16:15 Comedyserie Two and a Half Men Rührei USA 2008 16:9 Merken Charlie hat für sich die Kochkunst entdeckt und traktiert jeden im Haus mit Rühreivariationen. Alan kann sich am Wochenende nicht um Jake kümmern, da er sich abwechselnd mit zwei Frauen trifft. Um sein Gewissen zu erleichtern, besticht er Jake mit 20 Dollar. Dieser organisiert sich daraufhin ein paar Flaschen Bier und betrinkt sich. Charlie warnt ihn vor weiterem Alkoholkonsum. Und er warnt auch Alan vor den Verwicklungen eines Dreiecksverhältnisses - doch vergeblich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Bridget Flanery (Katie) Conchata Ferrell (Berta) Nikita Ager (Stephanie) Helena Mattsson (Ingrid) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jean Sagal Drehbuch: Mark Roberts, Don Foster Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 12