13th Street 22:50 bis 23:45 Krimiserie Law & Order: UK Blinde Justiz GB, USA 2009 Stereo 16:9 Merken Ein älterer Mann findet mit seinem Metalldetektor am Ufer der Themse eine männliche Leiche. Deren Verwesung deutet darauf hin, dass der Mann bereits seit mehreren Jahren tot ist. Anhand der Uhr des Opfers und einer Verletzung am Knie finden die Polizisten Brooks und Devlin heraus, dass es sich bei der Leiche um den seit 1999 vermissten David Ackroyd handelt. Da Luke Slade, Ackroyds Mörder, bereits der Prozess gemacht wurde, scheint die Arbeit der Ermittler beendet - bis sich auf einmal herausstellt, dass Ackroyds Todesursache und der Fundort der Leiche nicht mit den Aussagen des Zeugen Richie Newman, der Slade damals im Prozess belastet hat, übereinstimmen. Die Detectives setzen alles daran, um Newman nach all den Jahren aufzuspüren und ihn erneut zu vernehmen. Slade hat derweil Berufung eingelegt und fordert, dass der Fall wegen eines Justizirrtums neu aufgerollt werden soll. Da er in den letzten Jahren im Gefängnis Jura studiert hat, möchte er sich nun selbst vertreten. Als der Staatsanwalt James Steel, dessen erster Fall der Mord damals war, von den Neuigkeiten erfährt, macht er sich auf die Suche nach weiteren Zeugen, die gegen Slade aussagen. Dabei stößt er auf dessen Exfreundin Elena und dessen ehemaligen Zellengenossen Danny. Was Steel zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht weiß: Danny wurde schon einmal wegen Meineids verurteilt und Elena hat Slade nach der Trennung Rache geschworen, sodass auch an ihrer Glaubwürdigkeit zu zweifeln ist. Als dann auch noch Steels wichtigster Zeuge Newman wie vom Erdboden verschwindet und Slade gegen Steele Beschwerde einreicht, scheint dessen berufliche Karriere endgültig beendet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Jamie Bamber (Matt Devlin) Harriet Walter (Natalie Chandler) Ben Daniels (James Steel) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) Iain Glen (Luke Slade) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Andy Goddard Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: David Luther Musik: Andy Price