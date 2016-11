13th Street 21:05 bis 21:55 Krimiserie Law & Order: UK Monster GB, USA 2009 Stereo 16:9 Merken Nachdem Reverend Tony Crawford am Bahnhof Euston die Leiche eines Jungen entdeckt hat, gehen die Polizisten Ronnie Brooks und Matt Devlin aufgrund der Nähe zu einem Obdachlosenheim davon aus, dass es sich bei dem Opfer um ein Straßenkind handelt. Doch sowohl die Obduktion des Kindes, als auch die Aussage der Lehrerin Miss Lee, bringen die Wahrheit ans Licht: Bei dem Opfer handelt es sich um Danny Jackson, der in einer Pflegefamilie unterbracht ist, da seine leibliche Mutter Mandy drogenabhängig ist. Seine Pflegemutter Phoebe Baxter hat Danny nicht als vermisst gemeldet, weil sie glaubte, der Junge besuche seine leibliche Mutter und kehre spätestens nach ein paar Tagen wieder zurück. Die Ermittler finden heraus, dass Mandys Exfreund Stevie Danny in der Vergangenheit bereits des Öfteren geschlagen hat. Als Brooks und Devlin dann auch noch das Handy des Jungen in der Nähe von Stevies Wohnung finden, steht Stevie unter Mordverdacht. Dieser streitet allerdings jegliche Vorwürfe ab und weist ein Alibi vor. Die Polizisten glauben, wieder am Anfang der Ermittlungen zu stehen, bis eine Überwachungskamera zeigt, was in der Tatnacht wirklich passiert ist: Danny war an dem Abend mit seinen Freunden Jono und Andy unterwegs. Nach einem misslungenen Einbruch bei Stevie kam es unter den Jungs zum Streit und als die Situation eskalierte, hat Jono Danny totgeprügelt. Da es sich bei dem Mörder um einen 13-jährigen Jungen handelt, erregt der Fall großes Aufsehen in der Öffentlichkeit. Während die Staatsanwaltschaft Jono für schuldig hält, versucht seine Verteidigerin Beatrice McArdle, seinem größeren und kräftigeren Freund Andy alles in die Schuhe zu schieben. Doch eigentlich möchte sie damit nur Zeit schinden, denn sie verfolgt eine ganz andere Strategie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Harriet Walter (Natalie Chandler) Ben Daniels (James Steel) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) Jamie Bamber (Matt Devlin) Dervla Kirwan (Beatrice Mc Ardle) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Andy Goddard Drehbuch: Michael S. Chernuchin, Sally Nemeth