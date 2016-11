13th Street 12:10 bis 12:55 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die Dinosaurier USA 2014 Stereo 16:9 Merken Hetty befindet sich immer noch in Washington und wird dort vom Kongressabgeordneten Thomas verhört. Um seinen Fragen zu entgehen wendet Hetty eine List an, die scheinbar misslingt. Doch von unerwarteter Stelle wurde eine Hilfsaktion eingefädelt. Ausserdem gelingt es ihren Kollegen, einige Auftragsmörder auszuschalten, die Hetty töten sollten. Bei dem Versuch, deren Namen zu ermitteln, findet Eric heraus, dass Hettys Erzfeind Mattias in die ganze Sache verwickelt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Dennis Smith Drehbuch: Erin Broadhurst, Shane Brennan, R. Scott Gemmill Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16