13th Street 09:00 bis 10:35 Krimi Perry Mason und der Mord im Studio USA 1986 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Schauspieler und Regisseur Robert McCay (Joe Penny) schießt während einer TV-Liveübertragung, wie zuvor mit der Regie abgesprochen, auf seinen Freund, den Talkmaster Steve Carr (Alan Thicke). Als der tödlich getroffen im Studio zusammenbricht, ist klar, dass statt Platzpatronen scharfe Munition in der Waffe war. Nun wird gegen McCay wegen Mordes ermittelt. Perry Mason (Raymond Burr), der dessen Verteidigung übernimmt, findet schnell heraus, dass sein Mandant eine ganze Reihe von Feinden hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raymond Burr (Perry Mason) Barbara Hale (Della Street) William Katt (Paul Drake Jr.) Joe Penny (Robert McCay) Ron Glass (Eric Brenner) Alan Thicke (Steve Carr) Ivan Dixon (Judge) Originaltitel: Perry Mason: The Case of the Shooting Star Regie: Ron Satlof Drehbuch: Anne Collins Kamera: Héctor Figueroa Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 12