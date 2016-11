Im Rahmen eines Austauschprogramms, das zwischen den Klingonen und der Föderation besteht, kommt ein klingonischer Offizier namens Kurn (Tony Todd) an Bord der Enterprise, um für eine Zeit lang die Aufgaben des Ersten Offiziers zu übernehmen. Es stellt sich bald heraus, dass er, der bis dato unbekannte Bruder von Lieutenant Worf (Michael Dorn) ist. Kurn will, dass Worf ihm hilft, den Ruf ihres toten Vaters wieder herzustellen. Dieser wurde des Verrats bezichtigt. Doch dazu muss Worf vor den Hohen Rat der Klingonen treten. In Google-Kalender eintragen