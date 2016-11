Syfy 21:30 bis 22:00 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Rache USA 2012 Stereo 16:9 Merken Savage hilft seinem Bruder Darth Maul und bringt ihn nach Dathomir zu Schwester Talzin, die dabei hilft, Maul geistig und körperlich wiederherzustellen. Da Obi-Wan das Ziel von Darth Mauls Rache ist, erklärt sich Obi-Wan bereit, sich Darth Maul im Kampf zu stellen. Dieser Kampf findet allerdings gegen beide Brüder statt und ist vom Jedi kaum zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Brian O'Connell Drehbuch: George Lucas, Katie Lucas Altersempfehlung: ab 12