Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Wiedergeburt USA 2012 Stereo 16:9 Nachdem Asajj Ventress' Anschlag auf Count Dooku gescheitert war, kehrte sie nach Dathomir zu den Schwestern der Nacht zurück und wurde von diesen auch wieder aufgenommen. Count Dooku will den verräterischen Angriff seiner ehemaligen Vertrauten nicht ungesühnt lassen und entsendet General Grievous nach Dathomir, um den Orden der Schwestern der Nacht ein für alle Mal auszulöschen. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Steward Lee Drehbuch: George Lucas