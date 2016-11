Animal Planet 03:45 bis 04:30 Dokumentation Die Plagenforscher Rattenflut GB 2010 Merken Die Chittagong Hill Tracts sind eine idyllische Provinz im Osten von Bangladesch, umgeben von Urwald. Doch der schöne Schein trügt: Alle 50 Jahre wird das Gebiet von einer Rattenflut heimgesucht, deren Gier nach Nahrung die Bewohner an den Rand der Hungersnot treibt. Auch die Getreidefelder in New South Wales, Australien werden regelmäßig von einer Plage befallen: Heuschreckenschwärme bestehend aus Milliarden von Insekten fallen über das Getreide der Bauern her. Wie entstehen diese Schwärme? Und was hält die Tierschar zusammen? "Die Plagenforscher", bestehend aus führenden Wissenschaftlern, begeben sich auf die Suche nach den überlebenswichtigen Antworten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Swarm Chasers

