Animal Planet 21:45 bis 22:30 Dokumentation Zoophobia - Wenn Tiere Angst machen USA 2011 Merken Sharon wohnt nur einen Steinwurf vom Strand entfernt, doch aufgrund ihrer Vogelphobie kann sie die traumhafte Umgebung kaum genießen. Vor allem bei Krähen, Möwen oder Tauben ist die junge Frau wie paralysiert. Neill hatte als Jugendlicher ein schreckliches Erlebnis mit einer Boa constrictor und kann seine Panik vor Schlangen auch als Erwachsener nicht überwinden. Deena hat eine solche Angst vor Grashüpfern, dass sie extra vom Land in die Stadt gezogen ist. Auch den Familientreffen in ländlicher Umgebung bleibt sie fern, um jedes Risiko einer Heuschrecken-Konfrontation auszuschließen. Werden Dr. Zasios ausgefallene Therapiemethoden den drei Phobikern helfen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Extreme Animal Phobia