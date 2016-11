Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Tödliche Gewässer USA 2012 Merken Die Sicherheit der Crew hat oberste Priorität: Kapitän Alex Cornelissen und die Besatzung der "Bob Barker" unterbrechen ihre Suche nach den japanischen Walfangschiffen, um ihren Kollegen auf der "Brigitte Bardot" zu Hilfe zu eilen. Der Trimaran wurde von einer gewaltigen Welle erfasst. Dabei ist ein Ausleger gebrochen. Das Glasfaserboot treibt manövrierunfähig im Südpolarmeer und droht zu sinken. Bei der Rettungsaktion ist Eile geboten. Doch unterwegs geraten die Tierschützer in der Antarktis in einen heftigen Sturm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars Altersempfehlung: ab 6