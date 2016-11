Kinowelt 00:20 bis 01:20 Dokumentation Crazy Horse F 2009 16:9 Merken Als das "Crazy Horse" im Jahr 1951 öffnete, wollte man die "Kunst der Nacktheit" zelebrieren. Mit Erfolg, denn heute ist das Haus eines der berühmtesten Cabarets in Paris. Die Shows ziehen jährlich ein Millionenpublikum in seinen Bann. In seiner neuesten Produktion, der "Crazy Forever" Show, treten 19 Tänzerinnen in einem mysteriösen Spiel aus Licht und Schatten auf, bei dem die Erotik nur so knistert. Als absoluter Stargast ist die wohl berühmteste Burlesque-Tänzerin der Welt zu sehen - Dita von Teese. Mit ihren legendären Showeinlagen bringt sie das Haus zum Kochen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crazy Horse Regie: Philippe Noel Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 239 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 59 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 59 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 59 Min.