Kinowelt 22:55 bis 00:20 Actionfilm Numbers Station GB, USA, B 2013 16:9 Nervenkitzel mit Publikumsliebling John Cusack: Nachdem die letzten Missionen des erfahrenen CIA-Agenten Emerson Kent fürchterlich schief gegangen sind, erhält er eine letzte Chance, sich zu beweisen: Er soll die Zivilistin Katherine beschützen, die in einem streng geheimen, weitabgelegenen Bunker Nachrichten für den Geheimdienst entschlüsselt. Kaum hat Emerson seinen Posten eingenommen, werden er und Katherine von einer Gruppe schwer bewaffneter Angreifer belagert ... Schauspieler: John Cusack (Emerson Kent) Malin Åkerman (Katherine) Liam Cunningham (Grey) Richard Brake (Max) Bryan Dick (David) Finbar Lynch (Michaels) Lucy Griffiths (Meredith) Originaltitel: The Numbers Station Regie: Kasper Barfoed Drehbuch: F. Scott Frazier Kamera: Ottar Gudnason Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16