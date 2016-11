FOX 03:10 bis 04:05 Actionserie Undercover Ein seltsamer Vater BUL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Jaro ist wieder zurück in Bulgarien und mischt mit Hilfe seiner neuen türkischen Freunde die Szene kräftig auf. Natürlich ist Ivo wieder seine Zielperson. Er schafft es tatsächlich, dass Ivo verhaftet wird. Leider ist seine Tochter mit Ivo zusammen, was ihm ein großer Dorn im Auge ist. Martin und Popov haben andere Probleme: Martin mit seinem Polizistendasein und Popov, wie immer, mit Jaro. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ivaylo Zahariev (Martin Hristov) Vladimir Penev (Emil Popov) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov) Zahary Baharov (Ivo) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Zoran Petrovski Drehbuch: Boby Zahariev Kamera: Radoslav Gochev

