FOX 21:55 bis 22:55 Krimiserie Death in Paradise Eiskalter Mord GB, F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Ermordung eines renommierten Küchenchefs führt Detective Inspector Humphrey Goodman und sein Team in die Welt der gehobenen Gastronomie. Wer hat den Star-Koch in dessen eigenem Restaurant umgebracht? Schnell wird den Ermittlern klar, dass in der Branche ein immens hoher Druck herrscht. Unterdessen erteilt Florence ihrem Chef eine letzte Lektion in Sachen Liebe, während Dwayne die Chance bekommt, eine alte Schuld zu begleichen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joséphine Jobert (DS Florence Cassell) Kris Marshall (DI Humphrey Goodman) Danny John-Jules (Officer Dwayne Myers) Tobi Bakare (Officer JP Hooper) Alexander Arnold (Matt Holt) Martin Compston (Dexter Allen) Louisa Connolly-Burnham (Kim Sweeney) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Roger Simonsz Drehbuch: Dana Fainaru Kamera: Sue Gibson Musik: Magnus Fiennes