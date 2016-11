FOX 06:15 bis 07:10 Actionserie Undercover Der Mann mit der Maske BUL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Jaro hat sich nach Istanbul zu Faruk geflüchtet und findet in ihm einen neuen Verbündeten. Er wartet nur darauf, nach Bulgarien zurückkehren zu können. Allerdings haben die Türken im Augenblick ein großes Problem. Sie haben, um sich an Ivo und Rossen zu rächen, Rossens Frau und Sohn in Barcelona ermordet. Kurz darauf tritt in Bulgarien ein Maskenmann auf, der gnadenlos unter den Türken aufräumt: Reihenweise bringt er sie um. Martin arbeitet inzwischen als richtiger Polizist in Popovs Truppe und versucht, einen Deal mit Rossen auszuhandeln - es geht natürlich um Jaro und auch um Faruk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yavor Baharov (Bardem) Zahary Baharov (Ivo Andonov) Michal Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Kiril Efremov (Tisho) Lubomira Basheva (Mona) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Milena Nikolova (Adriana) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Dimitar Mitovski Kamera: Radoslav Gochev Altersempfehlung: ab 16