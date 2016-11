National Geographic People 00:50 bis 01:35 Dokumentation Expedition Plastiki Build It F 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Jedes Jahr landen bis zu 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren. Deshalb hat David De Rothschild, Spross einer Bankiersfamilie, eine spektakuläre Aktion ins Leben gerufen: Mit einem Boot aus 12.000 recycelten Plastikflaschen will er auf die Bedrohung der Weltmeere aufmerksam machen. Sein Projekt erfordert eine akribische Vorbereitung. Am 20.März 2010 sticht das auf den Namen "Plastiki" getaufte Boot schließlich von San Francisco aus in See. Das Ziel der Ozean-Expedition: Orte anzusteuern, die von Umweltgefahren besonders betroffen sind, um so mediale Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Plastiki: 12,000 Bottle Boat

