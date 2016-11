Disney Cinemagic 00:00 bis 02:10 Abenteuerfilm Pirates Of the Caribbean - Fremde Gezeiten USA 2011 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der eigensinnige Piratenkapitän Jack Sparrow ist hinter der Quelle der ewigen Jugend her. Auch der berüchtigte Captain Blackbeard (IAN McSHANE) will die Quelle finden - zusammen mit der schönen, verwegenen Freibeuterin Angelica (PENÉLOPE CRUZ), die mit beiden Männern so einiges verbindet. Es beginnt eine Reise ins Ungewisse, auf der die Piraten sich nicht nur gegen mysteriöse Meerjungfrauen und skrupellose Halsabschneider, sondern auch gegen Jacks alten Rivalen Hector Barbossa (GEOFFREY RUSH) behaupten müssen. Walt Disney und Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer präsentieren mit "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" ein packendes Filmhighlight mit Johnny Depp in seiner Paraderolle als Captain Jack Sparrow. In diesem actiongeladenen Abenteuer dreht sich alles um Wahrheit, Verrat und Verdammnis: Der eigensinnige Piratenkapitän Jack Sparrow ist hinter der Quelle der ewigen Jugend her. Auch der berüchtigte Captain Blackbeard (IAN McSHANE) will die Quelle finden - zusammen mit der schönen, verwegenen Freibeuterin Angelica (PENÉLOPE CRUZ), die mit beiden Männern so einiges verbindet. Es beginnt eine Reise ins Ungewisse, auf der die Piraten sich nicht nur gegen mysteriöse Meerjungfrauen und skrupellose Halsabschneider, sondern auch gegen Jacks alten Rivalen Hector Barbossa (GEOFFREY RUSH) behaupten müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Depp (Captain Jack Sparrow) Penélope Cruz (Angelica Teach) Mónica Cruz (Angelica Teach) Geoffrey Rush (Captain Hector Barbossa) Ian McShane (Captain Edward Teach / Blackbeard) Kevin McNally (Joshamee Gibbs) Richard Griffiths (König George II.) Originaltitel: Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Regie: Rob Marshall Drehbuch: Ted Elliott, Terry Rossio Kamera: Dariusz Wolski Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12

