Disney Cinemagic 09:50 bis 09:55 Trickserie Classic Cartoons Sinfonie in Blech-Dur USA 1942 HDTV Als Micky versucht, mit seinem Orchester ein Stück zu spielen, kommt ihm immer wieder Goofys Ungeschick in die Quere. Originaltitel: Classic Cartoons Regie: Riley Thomson