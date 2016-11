Bibel TV 03:15 bis 05:05 Drama To Save a Life - Bist du bereit, ein Leben zu retten? USA 2009 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Jake hat alles, was ein amerikanischer High-School-Boy sich wünschen kann: Reiches Elternhaus, jede Menge Freunde, eine schöne Freundin, gute Noten, und den größten Erfolg im Sport. Störend nur, dass sich eines Tages ein Außenseiter namens Roger auf dem Schulflur eine Kugel in den Kopf schießt. Roger war einst Jakes bester Freund, bevor er dick, langsam und uncool wurde. Jake überlegt, ob er Roger hätte retten können, kommt ins Grübeln, sucht geistlichen Beistand. Bei seinen Freunden löst diese Veränderung wenig Begeisterung aus. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Randy Wayne (Jake Taylor) Deja Kreutzberg (Amy Briggs) Joshua Weigel (Chris Vaughn) Steven Crowder (Doug Moore) D. David Morin (Mark Rivers) Sean Michael Afable (Jonny Garcia) Bubba Lewis (Danny Rivers) Originaltitel: To Save a Life Regie: Brian Baugh Drehbuch: Brian Baugh, Jim Britts Musik: Christopher Lennertz, Tim Wynn

