Bibel TV 20:15 bis 21:50 Drama Christopher Columbus I, USA, F, D 1985 Nach Motiven von Caroline Graham 20 40 60 80 100 Merken Geboren um 1450 in Genua, glaubt der junge Christoph Columbus fest an eine große Karriere als Weltensegler und Entdecker. Nach dem Tod seiner Frau Dona Felipe nimmt er sein ehrgeiziges Ziel, über den Seeweg nach Westen auf Land zu stoßen, in Angriff. Seine Argumente bleiben am portugiesischen Hof ungehört, und so reist er nach Spanien, wo er die Gunst von Königin Isabella gewinnen kann. Mit ihrem Geld macht er sich auf den unerforschten Weg nach Asien. Als er nach langer Reise tatsächlich auf Land stößt, ahnt er noch nicht, dass seine Entdeckung das bestehende Weltbild für immer verändern wird. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gabriel Byrne (Cristoforo Colombo) Rossano Brazzi (Diego Ortiz De Vilhegas) Oliver Reed (Martin Pinzon) Raf Vallone (Jose Vizinho) Max von Sydow (King John of Portugal) Eli Wallach (Father Hernando De Talavera) Nicol Williamson (King Ferdinand) Originaltitel: Christopher Columbus Regie: Alberto Lattuada Drehbuch: Adriano Bolzoni, Laurence Heath, Alberto Lattuada, Tullio Pinelli Kamera: Gianlorenzo Battaglia, Franco di Giacomo Musik: Riz Ortolani