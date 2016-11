ATV 18:15 bis 19:20 Krimiserie Hubert und Staller Folge: 19 Finger im Brot D 2012 2016-11-21 12:35 Stereo Merken Nachdem Hubert und Staller unter größter Mühe einen streunenden Hund eingefangen hatten, wollen sie sich in ihrer Lieblingsbäckerei eine wohlverdiente Pause gönnen. Noch ahnen sie nicht, dass hier schon der nächste Fall wartet. Als Staller in sein Brot beißt, kommt ein Finger zum Vorschein. Zunächst deutet alles auf einen Unfall hin, doch schon nach kurzer Zeit kommen ihnen Zweifel. Handelt es sich gar um kaltblütigen Mord? Sofort nehmen die beiden Polizisten die Ermittlungen auf, die sich schwieriger als gedacht gestalten. Dabei müssten sie sich eigentlich um eine im Landkreis herrschende Hundeplage kümmern, wegen der Revierleiter Girwidz ihnen bereits im Nacken sitzt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Tramitz (Franz Hubert) Helmfried von Lüttichau (Johannes Staller) Michael Brandner (Reimund Girwidz) Monika Gruber (Barbara Hansen) Carin C. Tietze (Sabrina Rattlinger) Karin Thaler (Dr. Anja Licht) Annett Fleischer (Sonja Wirth) Originaltitel: Hubert und Staller Regie: Werner Siebert Drehbuch: Philip Kaetner Kamera: Thomas Wittmann Musik: Gerd Ekken Gerdes