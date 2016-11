ATV 09:50 bis 10:55 Actionserie Longmire Ehrlichkeit und Integrität USA 2012 Stereo Merken Sheriff Walt Longmire sorgt in einer Kleinstadt in Wyoming für Recht und Ordnung. Nach dem Tod seiner Ehefrau versucht er die Beziehung zu seiner Tochter Cady zu intensivieren. Aus diesem Grund wurde auch Deputy Vic Moretti in die Stadt geschickt, um das Team des Sheriffs zu verstärken. Während Walts jüngerer Kollege Branch Connally in der kommenden Wahl zum Sheriff gegen den alten Haudegen antritt, versucht Longmire weiterhin seinen hartgesottenen Stil bei der Vertretung des Gesetzes fortzusetzen. Als die Leiche eines Mannes auftaucht und sich herausstellt, dass der Verdächtige indianischer Herkunft ist, wendet sich Longmire an seinen langjährigen Freund Henry, den Besitzer der örtlichen Bar. Mithilfe wichtiger Hinweise gelingt es dem Sheriff, die Spur des Verbrechers aufzunehmen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Taylor (Sheriff Walt Longmire) Katee Sackhoff (Victoria "Vic" Moretti) Lou Diamond Phillips (Henry Standing Bear) Bailey Chase (Branch Connally) Cassidy Freeman (Cady Longmire) Adam Bartley (The Ferg) Louanne Stephens (Ruby) Originaltitel: Longmire Regie: Christopher Chulack Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: J. Michael Muro Musik: David Shephard Altersempfehlung: ab 12