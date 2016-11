ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie Gotham Die Zerstörung von Indian Hill USA 2016 2016-11-20 01:15 Stereo Merken Jim, Bruce und Lucius Fox werden weiterhin in Arkham gefangen gehalten. Dabei hoffen sie jedoch vergebens auf die Hilfe des GCPD und dessen neuen Captains Harvey Bullock, nachdem einer von Hugo Stranges Monster-Menschen als Formwandler die Gestalt von Jim angenommen hat und dadurch die Polizei ablenkt. Pinguin, der inzwischen mit Barbara Kean zusammenarbeitet, ist indessen fest entschlossen, sich an Strange zu rächen. Dabei steht die Lage in Indian Hill kurz davor zu eskalieren: Fish konnte aus ihrer Zelle entkommen, während Strange eine Bombe gezündet hat und sich Jim einer schweren Entscheidung stellen muss... Staffelfinale!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Camren Bicondova (Selina Kyle) Chris Chalk (Lucius Fox) Jada Pinkett Smith (Fish Mooney) BD Wong (Hugo Strange) Originaltitel: Gotham Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: Bruno Heller Kamera: Crescenzo Notarile Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 243 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 63 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 63 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 58 Min.