Das Kulturmagazin mit den Moderatoren und Sendungsmachern Erna Cuesta und Franz Zoglauer setzt ein klares Signal für Kulturberichterstattung in Österreich. "Highlights" zeigt, dass Kultur unterhaltend, bewegend und spannend ist. "Highlights" ist das Magazin für die großen Themen der Kulturszene, ihrer Trends und frischen Strömungen. Berichte aus dem Theater- und Musikbereich prägen das Format ebenso, wie brisante Hintergrundgeschichten über die "Aufreger" der Branche. In "Highlights Das Kulturmagazin" wird aktuell über Premieren und Festspiele berichtet. Natürlich widmen sich Franz Zoglauer und Erna Cuesta nicht nur den Erfolgen der Szene, sondern auch Pleiten, Erregungen und Kuriositäten. Interviews und Portraits mit Publikumslieblingen wie Anna Netrebko oder Tobias Moretti sollen die Stars dem Publikum näher bringen. Auch Literatur ist Thema: "Highlights" bringt erfolgreiche Schriftsteller wie Daniel Glattauer oder Raoul Schrott, aber auch große Außenseiter wie Christoph Marthaler vor die Kamera. "Highlights das Kulturmagazin" verzichtet auf ein Studioambiente, die Beiträge werden direkt an den diversen Schauplätzen anmoderiert. Die Themen der Sendung sollen für die Jugend und ein breiteres Publikum ebenso attraktiv sein, wie für den speziell Kunst- und Kulturinteressierten.