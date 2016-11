ATV 2 12:30 bis 13:25 SciFi-Serie Sanctuary - Wächter der Kreaturen Gefangen in der Zeit CDN, USA 2011 Stereo Merken Das spurlose Verschwinden eines Kollegen veranlasst Dr. Magnus zusammen mit ihrem Team nach Nordfrankreich zu reisen. Ravi, der das Sanctuary in Mumbai leitet, wurde in Carentan nahe der Normandie zuletzt gesehen. Sie beginnen sich unter den Einheimischen umzuhören, die ihnen von rätselhaften Ereignissen in dieser Gegend berichten. Helen und ihr Team wollen der Sache auf den Grund gehen und machen sich auf den Weg nach Carentan, in der Hoffnung, dort Ravi aufzuspüren. Im Zuge dessen stoßen sie auf das Militär. Das Sanctuary-Team wird von den Soldaten alles andere als freundlich willkommen geheißen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Helen Magnus) Robin Dunne (Dr. Will Zimmerman) Christopher Heyerdahl (Bigfoot) Agam Darshi (Kate Freelander) Ryan Robbins (Henry Foss) Shaker Paleja (Ravi Ganapathiraman) Marvin Ishmael (Ravi, aged) Originaltitel: Sanctuary Regie: Steven A. Adelson Drehbuch: James Thorpe Kamera: Gordon Verheul Musik: Neil Parfitt Altersempfehlung: ab 12