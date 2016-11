ATV 2 06:55 bis 07:45 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Eiszeit CDN, USA 2008 Stereo Merken McKay und Jennifer Keller besuchen auf der Erde einen wissenschaftlichen Vortrag von Malcolm Tunney. Der ehemalige Kommilitone von McKay stellt ein streng geheimes Projekt vor, bei dem es um den Stopp der globalen Erwärmung geht. McKay fleht Tunney an, seine Erfindung nicht vor dem Publikum vorzuführen, doch der lässt sich nicht davon abhalten. Das hat jedoch verheerende Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lieutenant Colonel John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Amanda Tapping (Colonel Samantha Carter) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Gero Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6