SWR 2 18:20 bis 19:30 Sonstiges "Der Tagesraum" Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Don DeLillo

Budge und Wyatt liegen als Patienten in einem Doppelzimmer. Budge, der Ältere von beiden, glaubt an die Kraft des Gesprächs: Die bedrückende Nähe des Todes muss weggeredet werden. Wyatt hingegen misstraut den Wörtern und Sätzen. Hin und wieder tauchen Besucher im Zimmer auf. Da sie weiße Kittel tragen, hängen die Patienten sich vertrauensvoll an sie, bis sich herausstellt, dass es sich um Spaßvögel aus der psychiatrischen Abteilung handelt. Unverdrossen baut Budge darauf, dass ein gutes Gespräch auch solche Verunsicherungen meistert. Als er jedoch feststellt, dass sogar sein Bettnachbar zu den anderen gehört, ist er sprachlos. Die Welt ringsum, sein eigenes Ich drohen sich zu entziehen: ohne Wörter kein Leben. Könnte es sein, dass Budge gar nicht mehr zu den Lebenden zählt?

"In diesem Stück geht es um Vorspielen und Verbergen. Verborgene Ebenen von Sprache, Wahrnehmung und Identität werden erforscht." Don DeLillo

Gäste: Ernst Jacobi, Markus Boysen, Thomas Thieme
Regie: Ulrich Heising