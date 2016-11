SWR 2 15:05 bis 17:00 Sonstiges Zur Person Der Dirigent und Komponist Hans Zender Merken Hans Zender (*22.11.1936 Wiesbaden) ist Komponist, Dirigent und Musikschriftsteller. Dieser Universalismus macht ihn zu einer Ausnahmefigur, zumal er in allen drei Fächern gleichhohe Maßstäbe setzt. In unserer Sendung erzählt er aus dem reichen Schatz seiner Erfahrungen von den Anfängen als Kapellmeister in Freiburg bis hin zum Amt des Chefdirigenten beim Saarländischen Rundfunk; ein Amt das ihn 13 Jahre glücklich gemacht hat. Mit dem SWR ist er in mehrfacher Hinsicht eng verbunden. An der Entwicklung der Neuen Musik in der BRD hat er regen Anteil genommen und tut es noch immer. Zenders Kompositionsklasse an der Frankfurter Musikhochschule zwischen 1988 und 2000 war im wahrsten Sinne des Wortes eine Institution. Die reflektierte Wahrnehmung von Kunst ganz allgemein und des "Betriebs", in dem sie verankert ist, macht diesen hellwachen Zeitgenossen zu einem sprechenden Seismografen. In dem Gespräch, reichlich mit Musik versehen, geht es immer wieder um Grundsätzliches. In Google-Kalender eintragen