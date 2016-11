NDR Info 09:30 bis 10:00 Sonstiges Zwischen Hamburg und Haiti Vom No go-Industrie- zum schicken Trendviertel. Miamis Stadtteil Wynnwood ist eine Open Air-Galerie Merken Kunst auf allen Wänden. Keine Fläche bleibt lange unberührt. Die Graffiti-Künstler malen das Gesicht der Stadt. Bob Marley lacht neben der Autobahn. Meditierende Hände in Gold, poppige Schriftzüge... Und wenn an den Hauswänden nicht mehr genug Platz ist, sprayen die Künstler eben auf dem Gehweg. Es scheint, als ob sie nicht an sich halten können, die Ideen nur so aus ihnen heraussprudeln. Miami ist eine Open Air-Galerie. Und das Epizentrum ist Wynnwood, früher ein verrufenes Industrieviertel, das man abends nach Dunkelheit nicht mehr betreten hat und heute ein Trendviertel, eine Mischung aus Museum und Outdoor-Galerie - mit hippen Cafés, schicken Designerläden und trendigen Cocktail-Bars. Zur Freude der Makler und Immobilienbesitzer. In diesen Wochen schwappt die Kreativität geradezu durch die Straßen. Die Art Basel steht an, die große und bedeutende internationale Kunstmesse - das Ereignis. Da sind unbemalte Wände besonders knapp... In Google-Kalender eintragen