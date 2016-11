NDR Info 06:30 bis 07:00 Sonstiges Die Reportage Mehr Leben auf dem Friedhof. In Hamburg-Ohlsdorf laufen die Vorbereitungen auf das Jubiläum 2016-11-20 17:30 Merken Im kommenden Jahr feiert der Hamburger Hauptfriedhof Ohlsdorf Jubiläum: Im Juli 1877 wurde die erste Fläche eröffnet. Der erste Friedhofsdirektor Wilhelm Cordes ließ sich vom englischen Landschaftsgarten inspirieren und schuf einen romantischen Parkfriedhof, der heute mit fast 400 Hektar weltweit der größte seiner Art ist. Aber auch ein Friedhof unterliegt gewissen Wandlungen: Es gibt immer weniger Sargbeisetzungen, der Bedarf an Friedhofsfläche sinkt, das Areal, das nur als Park genutzt wird, wird größer. In den nächsten Jahren wird sich der Friedhof weiter verändern: Ein umfassendes Konzept "Ohlsdorf 2050" ist in Arbeit. Ziel ist es, den Park weiter für Besucher zu öffnen. Schon jetzt gibt es zahlreiche Veranstaltungen - vom Ohlsdorfer Friedensfest, das jeden Sommer an die Bombennächte des Zweiten Weltkrieges erinnert, über Führungen zu Prominentengräbern und den Naturlehrpfad für Schülerinnen und Schüler bis hin zum Infostand mit Kaffee und Kuchen beim Garten der Frauen. In Google-Kalender eintragen