ORF 1 02:50 bis 04:10 Actionfilm Lucy F 2014 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Actionreicher Bilderrausch von Genre-Profi Luc Besson ('Léon - Der Profi', 'Das fünfte Element'). Scarlett Johansson (Black Widow der 'The Avengers'-Reihe) erhält eine lebensbedrohliche Überdosis der neuesten synthetischen Droge, die ihre Gehirnaktivität ins Unermessliche steigert. Mit ungeahnten übermenschlichen Fähigkeiten startet sie zu einem Wettlauf mit der Zeit. Ein atemberaubender packender Alptraum nimmt seinen Lauf. Die amerikanische Studentin Lucy wird in Taipeh von ihrem Kurzzeit-Lover Richard genötigt, einen Koffer in einem Hotel abzugeben. Er wird kalblütig erschossen, sie von den Schergen von Drogenboss Jang überwältigt. Der Inhalt entpuppt sich als neueste Super-Droge CHP4.Wenig später findet sich Lucy als Drogenkurierin wieder. Als sie misshandelt wird, platzt das in ihren Unterleib implantierte Päckchen. Die gefährliche Überdosis verleiht ihr immer übermenschlichere Fähigkeiten. Gehetzt von Verbrechern, jagt sie nach Paris, um Evolutionsforscher Norman zu treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scarlett Johansson (Lucy) Morgan Freeman (Professor Norman) Min-sik Choi (Mr. Jang) Amr Waked (Pierre Del Rio) Julian Rhind-Tutt (The Limey) Pilou Asbæk (Richard) Analeigh Tipton (Caroline) Originaltitel: Lucy Regie: Luc Besson Drehbuch: Luc Besson Musik: Eric Serra

