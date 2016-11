ORF 1 00:20 bis 02:05 SciFi-Film Die Tribute von Panem - Mockingjay USA 2014 Nach einer Vorlage von Suzanne Collins Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence wird im dritten Teil der Reihe von "Die Tribute von Panem" zur heroischen Symbolfigur: Katniss Everdeen wird von den Rebellen aus der Arena der Hungerspiele gerettet. Anschließend taucht sie im unterirdischen, zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Als ein Krieg ausbricht, der die Zukunft von Panem bestimmen wird, muss sich Katniss entscheiden, ob sie die Rebellen im Kampf gegen das Kapitol unterstützt. Das Schicksal liegt in ihren Händen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen) Josh Hutcherson (Peeta Mellark) Liam Hemsworth (Gale Hawthorne) Woody Harrelson (Haymitch Abernathy) Elizabeth Banks (Effie Trinket) Julianne Moore (President Alma Coin) Philip Seymour Hoffman (Plutarch Heavensbee) Originaltitel: The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 Regie: Francis Lawrence Drehbuch: Danny Strong, Peter Craig Kamera: Jo Willems Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12