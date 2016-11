DR Kultur 18:30 bis 20:00 Sonstiges "Die Überflutung" Merken Ein alter Mann mit einer seltsamen Krankheit, die ihn von vielen Mitbewohnern seiner Stadt unterscheidet: Er kann nicht vergessen. Bei seinen Spaziergängen durch das wieder aufgebaute Berlin bedrängen ihn Bilder. Bilder von Menschen, die an Bäumen aufgehängt wurden, er hört Schreie von Zuflucht Suchenden, die in verschlossenen U-Bahnschächten drohten zu ertrinken. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Nobert Kappen Regie: Hans Ulrich Minke