Ein Artilleriesoldat und ein Fotograf im Dienste des Kaisers in der Zeit des Ersten Weltkriegs: Leopold Guggenberger und Franz Pachleitner. Beide legen Zeugnis ab vom Alltag an der Kriegsfront. Der eine in seinem Tagebuch, der andere anhand zahlreicher Fotografien. Die beiden Freunde agieren in diesem Krieg mit Leidenschaft, doch am Ende steht Ernüchterung. Der Tod von Leopold Guggenberger bei einem Flugzeugabsturz an der Südfront im Jahr 1918, markiert das Ende der Freundschaft, kurz vor dem Abschluss eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Filmemacher Alfred Ninaus widmet sich in seiner Dokumentation mit opulenten Bildern den Lebensgeschichten der beiden Männer und liefert damit ein packendes, emotionales und sehr persönliches Bild der Ereignisse des Ersten Weltkriegs. Originaltitel: Zum Himmel wir marschieren