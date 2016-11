ORF 3 20:15 bis 22:15 Tanz Aus dem Theater an der Wien: Hamlet A 2016 Stereo 16:9 Merken Exklusiv in ORF III - eine Shakespeare-Vertonung, die das Theater an der Wien für das Shakespeare-Jahr 2016 in Auftrag gegeben hat! "Hamlet" des deutschen Komponisten Anno Schreier ist eine Version des Stoffes für das 21. Jahrhundert, die im September in Wien uraufgeführt wurde. Regisseur Christof Loy fokussiert seine Inszenierung auf die inzestuösen Beziehungen innerhalb der Königsfamilie - eine Starbesetzung von intensiven Sänger-Darstellern setzt dies erschütternd und packend um. Anno Schreier, 2016 Dirigent Michael Boder, Regie Christof Loy Mit Andrè Schuen, Marlis Petersen, Bo Skovhus, Theresa Kronthaler, Jochen Kowalski In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: André Schuen (Hamlet) Jochen Kowalski (Der tote Hamlet, ehemaliger König) Marlis Petersen (Gertrud, Königin) Bo Skovhus (Claudius, König) Theresa Kronthaler (Ophelia) Kurt Streit (Pastor) Originaltitel: Hamlet Musik: Anno Schreier

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 243 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 63 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 63 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 58 Min.