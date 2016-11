ORF 2 23:05 bis 01:10 Dokumentation Human - Die zwei Seiten der Menschheit F 2015 Stereo 16:9 Merken In einer einzigartigen Kombination aus Zeitzeugenaussagen und Selbstreflexion analysiert der Dokumentarfilm "Human" das Leben der Menschen auf unserem Planeten, das einerseits durch Kriege und Konflikte zerrissen, andererseits dank empathischer Solidarität und dem Gefühl des Zusammenhalts aufrechterhalten wird. Der berühmte Fotograf und Filmemacher Yann Arthus-Bertrand wirbt mit seinem Film für Menschlichkeit und Mitgefühl. Was macht uns Menschen aus? Über drei Jahre hinweg hat Bertrand Interviews mit mehr als 2.000 Menschen aus 60 Ländern geführt. Dabei ist ein filmisches Kunstwerk entstanden über den Menschen an sich, aber auch über die Besonderheiten des Individuums. Kombiniert mit Luftbildern, die die Schönheit der Welt einfangen, berichten Menschen von Alltäglichem, ergreifenden Begegnungen und schweren Schicksalen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Human