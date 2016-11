ORF 2 09:35 bis 10:30 Magazin Ritter des hohen D - Der Tenor Nicolai Gedda D 2015 2016-11-20 03:20 Stereo 16:9 Merken Nicolai Gedda zählt zu den außergewöhnlichsten Sängern des 20. Jahrhunderts. Auf die Frage nach dem Geheimnis seines Erfolges antwortete Gedda einmal: "Ich war nur fleißig, das ist alles!" Über 50 Jahre lang reüssierte der schwedische Tenor russischer Abstammung auf den Opern- und Konzertbühnen der Welt, gab international gefeierte Liederabende und spielte rund 200 Schallplatten ein, die heute als Jahrhundertaufnahmen gehandelt werden. In mehr als 100 Rollen ist er bis 2001 auf der Bühne gestanden, und dabei schien diese Weltkarriere trotz musikalischem Elternhaus nicht selbstverständlich, denn Nicolai Gedda war ursprünglich Bankangestellter in Stockholm. Michael Beyer hat das Leben und die Karriere des Ausnahmekünstlers filmisch porträtiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ritter des hohen D - Der Tenor Nicolai Gedda