BonGusto 09:50 bis 10:20 Magazin lecker schlank Functional Eating: Balanced Food D 2007 Merken Hochaktuelle Informationen zu Nähr- und Wirkstoffen sowie deren gesundheitliche Wirkung verbunden mit praktischen Ernährungstipps und feinen Rezepten. Die Anforderungen sind gestiegen, auch und gerade an unsere Ernährung. Während Functional Food mit künstlichen Nahrungszusätzen aufwartet, bietet Functional Eating auf der Basis ernährungsmedizinischen Know-hows eine ebenso umfassende wie natürliche Ernährungsmethode, die unserem modernen Leben und Arbeiten wirklich entspricht. Die heutigen Gerichte: Pochierter Saibling an sommerlichen Salaten und Kartoffel-Gurkenvinaigrette, Spanferkelrücken auf cremiger Kräuterpolenta und jungen Karotten. Moderation: Birte Karalus Heute: Folge 1/5 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: lecker schlank