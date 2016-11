Schweiz 2 23:55 bis 01:50 Komödie The Rum Diary USA 2011 Nach einer Novelle von Hunter S. Thompson 2016-11-20 03:25 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1959: Paul Kemp ist ein talentierter Journalist, der sich mit Kurzzeitjobs über Wasser hält. Da ihm das Vergnügen weit wichtiger ist als der Beruf, kommt ihm ein Angebot gerade recht: Er soll nach San Juan, Puerto Rico reisen, um für eine lokale Zeitung zu schreiben. Gemeinsam mit seinem schrägen Mitbewohner Sala genießt er das Leben auf der sonnigen Karibikinsel in vollen Zügen, bis er eines Tages die attraktive Chenault kennenlernt. Chenault ist ausgerechnet mit dem reichen Unternehmer Sanderson liiert, der in Puerto Rico halbseidene Bauprojekte aus dem Boden stampft. Kemp soll nun für Sanderson eine Lobeshymne auf dessen neuestes Projekt veröffentlichen und muss sich entscheiden - ob er seine journalistischen Fähigkeiten in den Dienst eines Betrügers stellt oder die Wahrheit aufdeckt ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Depp (Kemp) Aaron Eckhart (Sanderson) Michael Rispoli (Sala) Amber Heard (Chenault) Richard Jenkins (Lotterman) Giovanni Ribisi (Moberg) Amaury Nolasco (Segarra) Originaltitel: The Rum Diary Regie: Bruce Robinson Drehbuch: Bruce Robinson Kamera: Dariusz Wolski Musik: Chris Young Altersempfehlung: ab 12