Schweiz 2 18:15 bis 19:15 Magazin sportpanorama Dario Cologna - Mit welchen Erwartungen startet er in die neue Saison? Dario Cologna zu Gast im Studio / Saisonbilanz der Schweizer im internationalen Tenniszirkus / Zweiter gegen Dritter - oder Sion gegen YB CH 2016 2016-11-20 22:30 Stereo HDTV Merken Dario Cologna zu Gast im Studio: Ende November startet Dario Cologna im finnischen Ruka in die neue Langlaufsaison. Die vergangene Saison ist alles andere als planmässig verlaufen. Umso motivierter ist der 30-jährige Bündner, im Weltcup wieder voll anzugreifen. Wie er dies schaffen will, mit welchen Rückschlägen er zu kämpfen hatte und welches seine Ziele für die Saison sind, erzählt er im Studiogespräch. Saisonbilanz der Schweizer im internationalen Tenniszirkus: Den 11. September 2016 wird Stan Wawrinka wohl nicht so schnell vergessen. Es war der Tag seines Triumphes am US Open in New York. Doch nicht nur der Romand machte diese Saison von sich reden - eine Bilanz der Schweizer Tennisspieler. Zweiter gegen Dritter - oder Sion gegen YB: Wer ist die Nummer 2 im Schweizer Fussball hinter dem FC Basel? Zurzeit streiten sich die Berner Young Boys und der FC Sion um diese Position. Am Sonntag treffen die beiden Mannschaften im direkten Duell aufeinander. Und: Gelingt dem FC St. Gallen im Heimspiel gegen Lausanne ein weiterer Befreiungsschlag? Zudem treffen der FC Luzern und Lugano aufeinander. Alle Tore, alle Emotionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jann Billeter Gäste: Gäste: Dario Cologna Originaltitel: sportpanorama