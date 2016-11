Schweiz 1 00:55 bis 02:45 Krimi ...und Gerechtigkeit für alle USA 1979 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der idealistische junge Anwalt Arthur Kirkland (Al Pacino) glaubt an die Gerechtigkeit und setzt sich für jeden seiner Mandanten voll ein. Als Richter Fleming (John Forsythe) sich in einem seiner Fälle nicht dazu bewegen lässt, neue Beweise zuzulassen, treibt dies Kirkland so zur Weissglut, dass er wegen Missachtung des Gerichts verurteilt wird. Auch der Kommission für die Einhaltung der ethischen Grundsätze vertraut er nicht, obwohl da seine Freundin Gail Packer (Christine Lahti) arbeitet. Kurz nach Kirklands Verurteilung wird ausgerechnet Richter Fleming wegen Vergewaltigung angeklagt - und Fleming wünscht sich, dass Kirkland die Verteidigung übernimmt. Das ist ein perfekter Schachzug, denn die Wahl des moralisch-integren Anwalts als Verteidiger soll die Öffentlichkeit und das Gericht von seiner Unschuld überzeugen. Obwohl es gegen seine Prinzipien geht, hat Kirkland keine Wahl, denn wenn er sich weigert, droht ihm der Entzug seines Anwaltspatents. Auch gibt es in seiner Vergangenheit dunkle Seiten, die ihn erpressbar machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Al Pacino (Arthur Kirkland) Jack Warden (Richter Rayford) John Forsythe (Richter Fleming) Lee Strasberg (Opa Sam) Jeffrey Tambor (Jay Porter) Christine Lahti (Gail Packer) Sam Levene (Arnie) Originaltitel: ...And Justice for All Regie: Norman Jewison Drehbuch: Barry Levinson, Valerie Curtin Kamera: Victor J. Kemper Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 16